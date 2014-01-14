Профицит бюджета США в декабре достиг рекорда

Профицит бюджета США в декабре стал рекордным на фоне более высоких налогов на заработную плату, выплат со стороны Fannie Mae и Freddie Mac, а также снижения уровня безработицы, пишут Вести.ru.

Доходы превысили расходы в прошлом месяце на $53,2 млрд по сравнению с дефицитом на уровне $1,19 млрд в декабре 2012 г., свидетельствуют данные Минфина США.

Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали показатель на уровне $44 млрд.

В 2013 г. безработица в стране сократилась на 1,2 процентного пункта до 6,7%, и это самое сильное падение в годовом выражении с 1983 г.

Укрепление экономики и увеличение налоговых поступлений позволили сократить дефицит страны в прошлом финансовом году, закончившемся 30 сентября, более чем наполовину: до $680,3 млрд по сравнению с рекордным показателем в $1,42 трлн в 2009 г.

"Мы продолжаем видеть улучшение экономических условий, которое в настоящее время отражено в сокращении бюджетного дефицита", - отметил экономист Wells Fargo Securities LLC Майкл Браун.

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 2,83%, приблизившись к самому низкому уровню за месяц.

Доходы бюджета составили $283,2 млрд в прошлом месяце по сравнению с $269,5 млрд в декабре 2012 г. Расходы составил $230 млрд по сравнению с $270,7 млрд в прошлом году.

В течение первых трех месяцев текущего финансового года дефицит составил $176,3 млрд, тогда как с октября по декабрь 2012 г. показатель составлял $293,3 млрд.

Платежи в казну от Fannie Mae и Freddie Mac выросли за год примерно на $34 млрд.