Инфляция во Франции выросла на 0,8% в годовом выражении

Потребительские цены во Франции в годовом выражении выросли на 0,8% в декабре прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического управления Insee, пишут Вести.ru.

В месячном выражении показатель вырос на 0,4%. Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали роста на 0,8% в месячном и на 0,5% в годовом выражениях.

При этом инфляция, рассчитанная по стандартам Франции, а не по стандартам ЕС, составила 0,7% по сравнению с декабрем 2012 г. и 0,3% по сравнению с ноябрем 2013 г.

Стоимость продуктов питания в стране увеличилась на 0,1% в месячном выражении. Цены на энергоносители выросли на 0,7%, а одежда и обувь подорожали на 0,6%.

Эксперты Европейской комиссии ожидают, что в 2014 г. инфляция составит 1,4%.

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