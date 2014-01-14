Профицит внешней торговли России снизился на 0,2%

Положительное сальдо внешней торговли РФ (с учетом торговли с Белоруссией и Казахстаном) в январе-ноябре 2013 года сократилось на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 189,3 миллиарда долларов, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

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Экспорт за одиннадцать месяцев 2013 года составил 476,5 миллиарда долларов, импорт - 287,2 миллиарда долларов, передает "Прайм".

По данным таможенной статистики, в январе-ноябре 2013 года внешнеторговый оборот России остался на уровне аналогичного периода прошлого года и составил 763,6 миллиарда долларов. Оборот торговли со странами дальнего зарубежья составил 660,6 миллиарда долларов, со странами СНГ – 103 миллиарда долларов.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ со странами дальнего зарубежья за 11 месяцев увеличилось на 2,6 миллиарда долларов и составило 160,6 миллиарда долларов, со странами СНГ - сократилось на 2,9 миллиарда долларов, до 28,7 миллиарда долларов.

Основной статьей российского экспорта в страны дальнего зарубежья в январе-ноябре 2013 года были топливно-энергетические товары - 74,4% всего экспорта (в январе-ноябре 2012 года – 72,9%). На долю металлов и изделий из них пришлось 7,3% (годом ранее - 8,4%), химической промышленности - 5,2% (5,6%), машин и оборудования - 3,6% (3,4%), продовольственных товаров и сырья для их производства - 2,5% (2,9%), доля лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в экспорте сохранилась на уровне 1,8%.

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в январе-ноябре приходилось 50,6% (в январе-ноябре 2012 года – 52%), на продукцию химической промышленности - 16,7% (16,1%), на продовольствие - 13,2% против 12,9% годом ранее. Доля импорта текстильных изделий и обуви составила 5,9% (годом ранее – 5,5%), металлов и изделий из них - 5,8% (5,7%).