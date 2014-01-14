Дефицит внешней торговли товарами Украины снизился на 7,5%

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-ноябре 2013 года составил 12,607 млрд долл., что на 7,51% меньше дефицита за аналогичный период 2012 года, который составлял 13,630 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в январе-ноябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года экспорт товаров из Украины снизился на 9,2% - до 57,433 млрд долл., импорт - на 8,9%, до 70,040 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-ноябре 2013 года составил 0,82 (в январе-ноябре 2012 года - также 0,82).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 222 стран мира.

По данным Госстата, в январе-ноябре 2013 года дефицит внешней торговли товарами с самым крупным торговым партнером Украины - Россией - снизился на 20,18%, до 7,240 млрд долл. против дефицита в январе-ноябре 2012 года, который составлял 9,070 млрд долл.

По итогам января-ноября 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт природного газа снизился на 17,8% - до 10,626 млрд долл., импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) - на 54,8%, до 519,178 млн долл., импорт каменного угля - на 27%, до 1,811 млрд долл.

В январе-ноябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Украина сократила экспорт черных металлов на 8,1% - до 13,097 млрд долл., экспорт изделий из черных металлов - на 9,4%, до 2,413 млрд долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в январе-ноябре 2013 года против января-ноября 2012 года снизился на 3,8% - до 11,514 млрд долл., экспорт – на 1,5%, до 6,306 млрд долл.

Украина в январе-ноябре 2013 года против аналогичного периода прошлого года сократила экспорт наземных транспортных средств, самолетов и кораблей на 43,8% - до 3,091 млрд долл., импорт - на 23,4%, до 5,449 млрд долл.

Экспорт зерновых в январе-ноябре 2013 года против января-ноября 2012 года снизился на 13,3% - до 5,388 млрд долл., в целом экспорт продуктов растительного происхождения снизился на 7,1% - до 7,641 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился на 9,2% - до 11,537 млрд долл., в том числе экспорт товаров из Украины снизился на 9,4% - до 51,877 млрд долл., импорт - также на 9,4%, до 63,414 млрд долл.

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году. По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл. соответственно в 2011 году.