Минэкономразвития: Украина может получать до 8 млрд долл. российских инвестиций в год

Украина может получать до 8 млрд. долл. США в год российских инвестиций на реализацию 23-х проектов в приоритетных отраслях экономики, одобренных в рамках Межгосударственной программы инновационного развития сотрудничества стран - участниц Содружества независимых государств (СНГ) на период до 2020 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, ссылаясь на информацию правительственного уполномоченного по вопросам сотрудничества с РФ, СНГ, ЕврАзЭс и другими региональными объединениями Валерия Мунтияна.

«Хочу сказать, что речь идет о 23-х основных проектах в базовых отраслях экономики, прежде всего, - в авиастроении, двигателестроении, атомной энергетике, космической отрасли, судостроении, транспортной сфере, сельскохозяйственном машиностроении, модернизации газотранспортной системы, связи. Они уже согласованы, их общий объем (по предварительной оценке) составляет около 56,4 млрд. долл. США», - сообщил Мунтиян.

Он отметил, что к реализации некоторых проектов, по которым уже полностью готова документация и проведены все необходимые переговоры, приступят уже в нынешнем году.

«Для нас это очень важно, так как Украина может получать до 8 млрд. долл. в год инвестиций РФ» - подчеркнул Мунтиян.

Как сообщал УНИАН, Украина ожидает от российских банков кредит в размере 6 млрд долларов на развитие отечественной атомной энергетики. Договоренность о возможности получения кредита была достигнута в ходе заседания российско-украинской межгосударственной комиссии 17 декабря 2013 года.

Также по итогам заседания межгоскомиссии достигнута договоренность о снижении цены газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров, об отмене ограничений в двусторонней торговле и развитии кооперационных связей.

Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств СНГ на период до 2020 года была принята 18 октября 2011 года на заседании Совета глав правительств Содружества.

Координационный центр по вопросам выполнения межгоспрограммы в правительстве Украины возглавил вице-премьер-министр Константин Грищенко.