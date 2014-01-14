Советник Путина рассказал, как Украина сможет погасить российский кредит

Москва. Объем совместных программ Украины и Российской Федерации, которые президенты двух стран договорились активизировать по итогам заседания межгосударственной комиссии 17 декабря 2013 года в Москве, составляет около 50 млрд долл., что позволит активизировать рост экономики Украины и погасить российский кредит.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал советник Президента России Сергей Глазьев.

«Объем совместных украинско-российских программ в авиапроме, ракетно-космической отрасли, в атомной промышленности, в металлургии, машиностроении – железнодорожном и транспортном, составляет не менее 50 млрд долл.», - сказал Глазьев, отвечая на вопрос, за счет чего, по мнению российской стороны, Украина сможет погасить кредит в размере 15 млрд долл.

По его словам, если эти совместные программы будут запущены и Украина вернется к евразийской интеграции, эта даст ей возможность получать дополнительно порядка 12 млрд долл. в год чистых доходов для бюджета, позволит избавиться от дефицита платежного баланса, получить дополнительные доходы от экономического роста и увеличить налоговую базу.

При этом Глазьев считает, что внутренние политические проблемы в Украине «слишком преувеличены, и если поинтересоваться мнением людей, которые реально определяют экономический потенциал Украины – производителей во всех сферах экономики, к уже сказанному – это агропромышленный комплекс, химико-металлургический комплекс – все они за Таможенный союз».

Он убежден, что противниками ТС в Украине являются люди, которые «очень далеки от экономики».

По его словам, многие из них руководствуются политическими мифами, а некоторые отрабатывают деньги спонсоров.

«Это мифический туман, который рассеется, как только наши совместные проекты дадут результаты», - уверен Глазьев.

Советник Путина сообщил, что правительство Украины готовит дорожную карту по реализации проектов и со стороны российского правительства есть поручения активизировать роботу по этим совместным проектам.

«Над этими проектами работали очень долго, вопрос заключается в том, чтобы политический импульс трансформировался в бизнес решения», - сказал Глазьев.

Он отметил, что российский кредит предназначен в первую очередь для балансировки бюджета Украины, который сводится правительством с дефицитом, и нуждается в источниках финансирования.

При этом он подчеркнул, что очень важно, чтобы «налогово-фискальная политика была не только фискально-дефицитной, но и стимулирующей, ориентированной на оживление и подъем экономики».

«Для этого важно не ограничиваться этой финансовой помощью, а идти дальше, о чем собственно договорились президенты и премьер-министры Украины и России – идти дальше и как можно быстрее развернуть весь тот задел программ в отраслях экономики, начиная от высокотехнологических до дорожного строительства.

Он уверен, что все это нужно сделать, чтобы не допустить дальнейшего провала украинской экономики, так как это невыгодно никому и угрожает серьезными социально-экономическими последствиями.

«Нам нужно сделать все возможное, что та стабилизационная пауза, которая благодаря российскому кредиту возникла, была использована для реанимации экономического роста», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года в Москве в ходе заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством Президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина были достигнуты договоренности о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) украинских суверенных евробондов на 15 млрд долл.

По итогам шестого заседания украинско-российской межгосударственной комиссии подписано 14 совместных документов.