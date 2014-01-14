Размер Шевченковской премии увеличили до 1,3 млн грн

Народный депутат от Партии регионов Анна Герман сообщила, что Кабинет министров Украины утвердил окончательную сумму Национальной Шевченковской премии, которую Президент Украины Виктор Янукович поручал увеличить вдвое.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Герман сказала во время брифинга.

Герман напомнила, что в декабре Президент подписал соответствующее поручение премьер-министру Украины.

"И сегодня удалось не вдвое, а в несколько раз увеличить размер денежной суммы Шевченковской национальной премии, и эта премия составит уже в этом году в марте, ее будут вручать 5 марта, - 1 миллион 300 тысяч гривень", - сказала депутат.

Герман напомнила, что в прошлом году эта премия составляла около 300 тысяч гривень.

"Это хорошая финансовая поддержка для творческих людей, для тех людей, которым материальная поддержка от государства сейчас очень важна", - сказал Герман.

Также она добавила, в частности, что договорились о финансировании завершения ремонта Национального музея Тараса Шевченко в Киеве, а также удалось найти спонсоров, которые помогут профинансировать новую экспозицию этого музея.

Герман также отметила, что если в четверг Верховная Рада проголосует за Государственный бюджет Украины на 2014 год, то указанные изменения будут возможны.

"Я еще раз выражаю надежду, что оппозиция понимает, что людям нужны зарплаты и пенсии, что школам, детским садам, театрам нужно финансирование, и что без бюджета на следующий год страна может скатиться к бедности, к бедности скатятся миллионы людей. Я надеюсь, что оппозиция это поймет и проголосует, даст возможность нам проголосовать в четверг за новый бюджет Украины", - сказала депутат.

Напомним, рассмотрение бюджета на 2014 год в Верховной Раде запланировано на 16 января.