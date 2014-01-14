Регионалы готовятся к принятию госбюджета без обсуждения

Принятие проекта бюджета на 2014 год может пройти без обсуждения в случае, если работа парламента будет и далее заблокирована, заявили в комментарии УНИАН народные депутаты от Партии регионов Ярослав Сухой, Владимир Макеенко и Олег Царев.

«Решение фракции есть. Критические замечания к проекту бюджета должны быть устранены. Без обсуждения проект может быть принят только в одном случае - если вот эта толпа и дальше будет стоять», - сказал Сухой. По его мнению, у фракции Партии регионов есть много замечаний к проекту бюджета, в т.ч. по доходной части и макропоказателям. «Бюджет должен быть сбалансирован по доходной и расходной части. Мы видим, что доходная часть «дутая». Мы предлагаем назвать источники доходов. Если их не будет - надо пересматривать и все обсуждать», - добавил Сухой. При этом он отметил, что принятие бюджета могло состояться даже сегодня, если бы на то была воля парламента. «Если будет нормальная работа — будем обсуждать каждую поправку», - резюмировал Сухой.

Эту же мысль подтвердил и Макеенко. «У нас под 3 тысячи поправок. Когда я возглавлял комитет (Бюджетный комитет Верховной Рады — УНИАН), то было и до 5 тысяч поправок к проекту госбюджета. Это предмет постоянной работы. Бюджет нужно принимать, и он будет принят, надеемся, что в четверг», - отметил Макеенко. При этом он заявил, что в случае продолжения блокирования работы парламента, голосование по бюджету все равно состоится. «Мы найдем выход, над этим и думаем, предлагайте», - сказал Макеенко, обращаясь к журналистам.

В свою очередь, Царев также отметил, что бюджет будет проголосован, как и запланировано, и фракция поддержит документ. «Если оппозиция не заблокирует парламент, все пройдет как положено. Заблокирует — мы найдем возможность проголосовать. Бюджет будет принят», - сказал Царев.

Как сообщал УНИАН, Кабмин 19 декабря представил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о госбюджете Украины на 2014 год, согласно которому прогнозируется инфляция на уровне 4,3%, рост ВВП на 3%, дефицит на уровне 59,5 млрд грн и госдолг на уровне 35% от ВВП.

Верховная Рада Украины приняла постановление “Об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2014 год”, согласно которому рассмотрение проекта закона с предложениями бюджетного комитета ВР и принятие его в целом запланировано на 16 января 2014 года.

По мнению народного депутата, члена бюджетного комитета Татьяны Слюз (фракция «Батькивщина»), госбюджет 2014 года по данному проекту не будет выполнен, и бюджетный дефицит составит не менее 100 млрд грн или вдвое больше планового.

В настоящее время депутаты от оппозиции продолжают блокировать работу парламента, и председатель Верховной Рады Владимир Рыбак объявил перерыв в работы Верховной Рады до 16-00 для проведения переговоров между фракциями.

По словам народного депутат от “Батькивщины” Сергея Соболева, во время перерыва состоится заседание Согласительного совета, на котором предложат обсудить вопрос отставки правительства, персональной ответственности министра внутренних дел Виталия Захарченко, законопроект о запрещении деятельности военных формирований, в частности спецподразделению “Беркут”.