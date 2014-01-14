Гривня установилась на уровне 8,3300/8,3380 грн/долл.

Во вторник, 14 января, на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару к 12:00 снизились до 8,3300/8,3380 грн/долл. с 8,3000/8,3300 грн/долл. на открытии торгов.

Котировки доллара продолжили падение после укрепления в период новогодних праздников.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к 12:00 понизились до 11,3875/11,4015 грн/евро по сравнению с 11,3345/11,3770 грн/евро на открытии торгов.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3656/1,3658, изменяясь в достаточно узком коридоре.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 понизились до 0,2503/0,2508 грн/рубль против 0,2489/0,2496 грн/рубль на открытии торгов.

В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 33.2910 (+0.1385).

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 13 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,3100/8,3150 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,3535/11,3635 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2509/0,2514 грн/рубль.