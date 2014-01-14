МВФ прогнозирует усиление экономического кризиса в Украине

Экономика Украины, наряду с экономиками ряда других стран развивающейся Европы, в частности, Турции, Сербии, Венгрии и Хорватии, останется уязвимой в 2014 году, а перспектива оттока капитала с рискованных рынков вследствие сокращения политики финансовых стимулов в развитых странах, в частности в США, может лишь усилить экономический кризис в Украине, заявил в интервью агентству Reuters заместитель директора европейского департамента Международного валютного фонда Аазим Хусейн.

«Крайне уязвимые те страны, что продемонстрировали самую сильную реакцию в середине 2013 года, - Турция, Украина, Сербия. В будущем я ожидаю, что они же останутся более уязвимыми, - сказал Хусейн. - …По меньшей мере, им грозит более сильный кризис, если рынки отреагируют в подобной рефлекторной манере на будущее сокращение стимулов".

Кроме того, Хусейн спрогнозировал, что общий рост развивающихся экономик Европы окажется ниже показателей восстановления стран с развитой экономикой. По мнению экономиста, развивающаяся Европа пока далека от стабильного восстановления, так как потоки капитала все еще ниже докризисных уровней, зарубежные банки, господствующие в регионе, запасают капитал, а инвестиции остаются слабыми.

«Я ожидаю, что рост будет в районе 2,5% в 2014 году», - сказал представитель МВФ.

В конце декабря 2013 года Международный валютный фонд прогнозировал спад экономики Украины по итогам 2013 года на 0,3% и ухудшил прогноз роста в 2014 году до 1%, тогда как в октябре 2013 года прогнозировал рост на 0,4% в 2013 году и на 1,5% в 2014 году.

Кроме того, Совет директоров Международного валютного фонда 20 декабря 2013 года вышел с заявлением о том, что макроэкономическая политика, проводимая властями Украины, усиливает значительные внешние и фискальные дисбалансы, а также во многом углубляет рецессию. По мнению директоров МВФ, Украине нужна фискальная консолидация и значительное сокращение бюджетных расходов с одновременной рационализацией работы сектора государственных закупок, а также проведение существенных реформ в энергетическом секторе, в первую очередь, в сфере тарифного образования.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году в Украине работали несколько миссий Фонда, однако ни один из визитов не привел к возобновлению кредитования экономики Украины в рамках программы stand-by в объеме порядка 15 млрд долл. При этом, вплоть до конца декабря 2013 года МВФ являлся ключевым кредитором Украины, поскольку средства Фонда считались единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины. Кроме того, сам факт сотрудничества с Фондом открывал Украине доступ к внешним займам на мировом рынке заемного капитала, а также служил сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества с Украиной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн евро.

Однако 17 декабря 2013 года в Москве президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились о предоставлении Украине кредита в объеме 15 млрд долл. в обмен на евробонды правительства Украины.

10 января 2014 года заместитель главы департамент внешних связей МВФ Уильям Мюррей в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, имеет ли МВФ планы по переговорам с Украиной, сказал, что продолжение переговоров по программе кредитования украинской экономики зависит от позиции украинских властей по этому вопросу.