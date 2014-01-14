Объем возмещения НДС в 2013 году вырос на 16%

Объем возмещения по налогу на добавленную стоимость предпринимателям Украины в 2013 году вырос на 7,5 млрд грн (16%) до 53,4 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины со ссылкой на министра Александра Клименко.

При этом, как отмечается, объем выплат по итогам 2013 года превысил объем заявок на 3,5 млрд грн. В 2012 году объем возмещений составил 46 млрд грн при заявке в 43,3 млрд грн.

«Два года подряд суммы возмещенного НДС превышают заявки от плательщиков. В этом году есть объективные предпосылки, позволяющие Министерству сохранить положительную тенденцию», - цитирует пресс-служба министра.

Как подчеркнули в Миндоходов, популярностью у бизнеса пользуется упрощенная процедура автоматического возмещения НДС. Этой возможностью в 2013 году воспользовались 495 плательщиков, работающих в разных регионах страны и разных секторах экономики, получивших 22,6 млрд. грн.

«В этом году для добросовестных представителей бизнеса процесс возмещения НДС станет еще более простым и быстрым, что скажется на общей эффективности системы возмещения НДС», - отметил Клименко.

В пресс-службе Миндоходов сообщили, что с 1 января 2014 года для плательщиков с положительной налоговой историей срок камеральных проверок, обязательных при возмещении НДС, будет сокращен до 5 дней с 20 дней. При этом право на получение «положительного» статуса получат плательщики, которые в течение последних трех лет правильно декларировали суммы бюджетного возмещения, обеспечивали своевременность подачи отчетности и не имели случаев аннулирования регистрации плательщика НДС.

Дополнительными критериями получения «положительного» статуса станут критерии для автоматического возмещения НДС, в числе которых – высокий уровень средней заработной платы на предприятии (не менее 2,5 минимальных зарплат).

Как сообщал УНИАН, объем возмещений по налогу на добавленную стоимость предпринимателям - плательщикам НДС за январь-сентябрь составил 42,8 млрд грн при заявке к возмещению в объеме 39 млрд грн.

В декабре социологическая компания Research & Branding Group представила исследование, согласно которому инвесторы, работающие в Украине, отметили улучшение в системе возмещения налога на добавленную стоимость и констатировали снижение необходимости физического контакта с работниками налогового ведомства.