На закрытии межбанка гривня повысилась к доллару

Во вторник, 14 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару незначительно повысились до 8,3100/8,3300 грн/долл. с 8,3300/8,3380 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,3595/11,3910 грн/евро с 11,3870/11,4015 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3650/1,3695.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до 0,2501/0,2506 грн/рубль с 0,2503/0,2508 грн/рубль на 12:00.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,3185 (+0,1660).

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 13 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,3100/8,3150 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,3535/11,3635 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2509/0,2514 грн/рубль.