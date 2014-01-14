Беларусь погасила почти 100 млн долл. по кредиту МВФ

Минск. Беларусь осуществила очередное погашение основного долга по кредиту Международного валютного фонда.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве финансов Беларуси.

«Беларусь во исполнение своих обязательств по кредиту стэнд-бай МВФ осуществила очередное погашение основного долга в размере 64,7 млн SDR (эквивалентно 99,2 млн долл.)», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Беларусь реализовала программу стэнд-бай, поддержанную кредитом МВФ на 3,5 млрд долл., в период с января 2009 по апрель 2010 года. На 2013 год приходился пик выплат по кредиту. Предыдущее погашение состоялось 30 декабря 2013 года, тогда республика выплатила 109,5 млн SDR (было эквивалентно 168,3 млн долл.).

С 1992 по 2008 год Беларусь дважды использовала финансовые ресурсы МВФ: по линии фонда системных трансформаций - 217,2 млн долл. и по механизму стэнд-бай - 77,4 млн долл. В феврале 2005 года Беларусь полностью погасила указанные кредиты МВФ.

В связи с завершением программы стэнд-бай в апреле 2010 года МВФ начал дополнительные консультации с Беларусью по оценке мер экономической политики и выработке предложений по повышению эффективности экономики страны.