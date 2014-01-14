Депутат-регионал предлагает увеличить поступления в госбюджет за счет резервов Нацбанка

Депутат от Партии регионов Евгений Геллер предлагает Верховной Раде внести изменение в Закон Украины «О Национальном банке Украины» и уменьшить норматив формирования общих резервов Нацбанка с 10% до 5% от объема денежно-кредитных обязательств.

Об этом говорится в проекте закона №3870 о внесении изменений в Закон Украины "О Национальном банке Украины" (относительно формирования резервов Национального банка Украины), зарегистрированном на сайте парламента 14 января.

«Необходимость активизации отечественной экономики, увеличение объемов производства, экспорта товаров и сохранение неизменного уровня цен требует дополнительных поступлений в государственный бюджет в текущем году.

Учитывая это, для надлежащего выполнения Госбюджета Украины на 2014 год, возникает необходимость в поиске дополнительных финансовых ресурсов», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

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В пояснительной записке к законопроекту также отмечается, что законом предусмотрено, что общие резервы Нацбанка должны составлять 10% от объема денежно-кредитных обязательств Нацбанка с целью покрытия убытков, которые были на момент принятия закона.

По мнению автора законопроекта, на сегодня такие убытки отсутствуют и установление резервов на таком уровне уменьшит нагрузку на Государственный бюджет Украины.

Как сообщал УНИАН, по оценкам члена бюджетного комитета, экс-главы Госказначейства Украины Татьяны Слюз, план по доходам госбюджета не будет выполнен. «По моим оценкам, если будет принят бюджет с показателем доходов в 392 млрд грн, недополучение в следующем году составит порядка 40-50 млрд грн по общему и специальному фонду госбюджета», - сказала Слюз.

По ее оценкам, дефицит госбюджета по итогам 2014 года составит 100 млрд грн.