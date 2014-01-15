В Китае замедляются темпы кредитования

Темпы роста кредитования в Китае замедлились в декабре, свидетельствуют данные Народного банка Китая, передают Вести.ru.

Объем совокупного финансирования в Китае за отчетный период составил 1,23 млрд юаней (204 млрд долл.), что на 24,5% ниже по сравнению с результатом за аналогичный период предыдущего года, когда показатель достиг 1,63 млрд юаней. Эксперты прогнозировали, что объем совокупного финансирования в декабре составит 1,14 трлн юаней.

Объем выданных кредитов в декабре составил 482,5 млрд юаней, в то время как эксперты в среднем прогнозировали рост до 570 млрд юаней.

На этом фоне замедление темпов роста денежной массы в стране продолжилось, показатель составил 13,6%. В ноябре 2013 г. темпы роста денежной массы составляли 14,2%. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали менее стремительное замедление темпов роста денежной массы в Китае – 13,9%.

Подобная динамика стала результатом изменения монетарной политики, власти Китая сфокусировались на финансовых рисках и реализации дальнейшей реформы финансового сектора страны. Китайский Центробанк стремится очистить систему от избыточного кредитования и повысить тем самым ее устойчивость.