Всемирный банк прогнозирует ускорение роста мировой экономики

Темпы роста мировой экономики увеличатся до 3,2% в текущем году с 2,4% в 2013 году и до 3,4% - в 2015 году, при этом первоначальное ускорение роста будет в значительной степени обеспечено странами с высоким уровнем доходов, говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) "Глобальные экономические перспективы", передает Прайм.

По мнению экспертов организации, глобальная экономика достигла переломного момента, но прогнозы роста остаются чувствительны к сворачиванию программы количественного смягчения в США в 2014 году. Согласно ожиданиям ВБ, в текущем году мировая экономика будет укрепляться, при этом рост в развивающихся странах будет набирать темп, а экономики с высоким уровнем доходов, наконец, выйдут на путь оздоровления спустя пять лет после мирового финансового кризиса.

Темпы роста ВВП развивающихся стран увеличатся в этом году до 5,3% с 4,8% в 2013 году, а затем достигнут 5,5% в 2015 году и 5,7% в 2016 году. Что касается стран с высоким уровнем доходов, то тормозящее влияние на их рост со стороны таких факторов, как консолидация бюджетов и неопределенность экономической политики, ослабнет. В результате темпы роста в этой группе стран увеличатся до 2,2% в 2014 году с 1,3% в прошлом году, а затем стабилизируются на уровне 2,4% в 2015 и 2016 годах.

Среди развитых стран по темпам восстановления лидируют США: ВВП этой страны растет в течение десяти кварталов подряд. ВБ предполагает, что в 2014 году американская экономика вырастет на 2,8% против 1,8% в 2013 году, а в 2015 и 2016 годах темпы ее роста должны ускориться до 2,9% и 3% соответственно. В еврозоне после двух лет рецессии прогнозируется рост на 1,1%, а в 2015 и 2016 годах – на 1,4% и 1,5% соответственно.

В то же время, авторы доклада отмечают, что в условиях, когда ФРС США приступает к сворачиванию QEIII, перспективы роста по-прежнему уязвимы перед некоторыми неблагоприятными факторами, связанными с ростом процентных ставок на мировых рынках и потенциальной неустойчивостью потоков капитала.

"Судя по всему, экономический рост набирает темпы как в странах с высоким уровнем доходов, так и в развивающихся странах, однако восстановлению мировой экономики по-прежнему угрожают определенные риски, способные замедлить ее развитие", - считает председатель ВБ Джим Ен Ким.

По его мнению, в передовых экономиках наметилась положительная динамика, и в предстоящие месяцы она должна поддержать ускорение роста в странах с развивающейся экономикой. Тем не менее, для ускорения процесса сокращения бедности развивающимся странам необходимо провести структурные реформы, направленные на создание новых рабочих мест и совершенствование финансовых систем.

Согласно оценкам ВБ, рост оборота мировой торговли ускорится до 4,6% с 3,1% в прошлом году, а в 2015-2016 годах составит 5,1%. Однако повышение доходов от торговли будет по-прежнему сдерживаться снижением цен на сырьевые товары.

В докладе отмечается, что, несмотря на ослабление побочных рисков, преследовавших мировую экономику в течение последних пяти лет, базовые проблемы сохраняются. В связи с этим ВБ рекомендует политическим лидерам задуматься над тем, какие меры следует принять в ответ на существенное ужесточение условий на мировых финансовых рынках.

Страны, в которых имеются достаточные резервные фонды и которые пользуются значительным доверием инвесторов, смогут положиться на рыночные механизмы. Другим государствам, где возможности для маневра ограничены, возможно, придется прибегнуть к ужесточению налогово-бюджетной политики для сокращения потребностей в финансировании или к увеличению процентных ставок для стимулирования дополнительного притока капитала.