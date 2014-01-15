Торговый профицит Германии стал самым высоким в мире

Положительное сальдо торгового баланса крупнейшей экономики Европейского союза - Германии - в 2013 году составило 200 млрд евро. Такие данные опубликовал Институт экономических исследований (IFO) в Мюнхене, передает ИТАР-ТАСС.

Значение торгового профицита Германии вновь стало рекордным по мере того, как доходы германских компаний от экспорта товаров все больше инвестируются за границу, а не расходуются внутри страны. Таким образом, Германия является крупнейшим в мире экспортером капитала, отметили в IFO.

По показателю торгового профицита Германия значительно опередила идущий на втором месте Китай, положительное сальдо торгового баланса которого оценивается в 195 млрд долл. На третьем месте находится Саудовская Аравия, указывают в IFO.

Высокие данные по германскому экспорту вызывают беспокойство в Брюсселе и Вашингтоне. В министерстве финансов США ранее указывали, что экономика Германии слишком сильно зависит от экспорта. Это якобы может способствовать развитию дефляционных тенденций и грозит стабильности европейской и мировой конъюнктуры. В правительстве ФРГ в ответ на это указали, что рост экономики ФРГ является выражением ее конкурентоспособности, и это не дает повода для беспокойства.