США выбыли из первой десятки стран с самой свободной экономикой. В новом профильном рейтинге, выпущенном во вторник консервативным вашингтонским исследовательским центром Heritage Foundation и газетой Wall Street Journal, Соединенные Штаты заняли лишь двенадцатое место, сообщает ИТАР-ТАСС.

Причины отката назад, по мнению издания, "понять нетрудно". "Даже предельные ставки налогообложения на уровне свыше 43% не в состоянии профинансировать безудержно растущие правительственные расходы, из-за которых показатель госдолга взлетел до небес", - пишет Wall Street Journal, считающаяся рупором деловых кругов США.

Администрация президента страны Барака Обамы "продолжает сковывать регулированием целые секторы экономики, включая здравоохранение, финансы и энергетику, - указывает газета, не скрывающая симпатий к республиканской оппозиции. - Это вмешательство мешает как личной свободе, так и национальному процветанию".

По сути столь же откровенно политизированы в рейтинге и другие оценки. Россия поставлена на 140-е место из 178, хотя составители и признают, что она несколько улучшила за минувший год показатели экономической свободы. Вместе с ней к разряду "в основном несвободных" экономик отнесено большинство ее партнеров по группе БРИКС - Бразилия (114-е место), Индия (120-е), Китай (137-е). Лишь ЮАР поставлена на ступеньку выше - она занимает 75-е место и отнесена к числу "умеренно свободных" государств.

На первых местах в новом перечне стоят Гонконг, Сингапур и Австралия, на последних - Зимбабве, Куба и КНДР. Восемь стран вообще вынесены за рамки общего перечня, поскольку по ним вообще нет информации. Это как раз те районы планеты, где США и их союзники пытались в последние годы силой оружия насаждать "свободу" в своем понимании - Афганистан, Ирак, Косово, Ливия, а теперь еще и Сирия.