У Азарова подготовили сценарии действия зоны свободной торговли с ЕС

Правительство Украины завершило моделирование практических сценариев действия зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в среду премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание Кабинета министров.

«Вопросы наполнения бюджета и экономического развития Украины непосредственно связаны с нашими интересами на европейском направлении. В Кабинете министров завершилось моделирование практических сценариев действия зоны свободной торговли с Европейским Союзом. Были проведены многочисленные консультации с представителями бизнеса в разных сферах промышленности, аграрного сектора. То есть, осуществлен предварительный секторальный анализ рисков для отечественной экономики в этих условиях», - сказал Азаров.

Он отметил, что, благодаря этому анализу, можно сделать выводы относительно того, какие условия имплементации договора Украина может разрешить с европейскими партнерами.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября 2013 года правительство Украины своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.

29 ноября 2013 года в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, что вызвало акции гражданского протеста по всей стране.

Украинская власть объяснила отказ от запланированного на конец ноября 2013 года подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом недостаточной поддержкой с его стороны для украинской экономики в условиях прогнозируемого блокирования доступа товаров из Украины на российский рынок.

11 декабря премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина нуждается в финансовой помощи в размере 20 млрд евро для компенсации потерь в случае подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Ранее первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов говорил о 10 млрд евро.

14 января на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис сообщил, что в Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что в ближайшее время продолжатся консультации с Европейским Союзом относительно подписания Соглашения об ассоциации.

Он напомнил, что договоренность о проведении таких консультаций была достигнута во время визита в Брюссель первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова. Перебыйнис отметил, что с 20-х чисел декабря и до сегодняшнего дня в Европе и Украине продолжались рождественские и новогодние каникулы, поэтому консультации на уровне МИД не проводились, а на уровне дипломатических учреждений и представительства Украины при ЕС такие консультации продолжаются.