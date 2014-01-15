Кабмин свяжет Украину сотрудничеством с Таможенным союзом до 2020 года

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 15 января, намерен утвердить программу сотрудничества Украины со странами Таможенного союза до 2020 года, которой будет определен четкий план развития торгово-экономических отношений Украины с членами ТС - Россией, Беларусью и Казахстаном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в среду на заседании Кабинета министров.

«Это четкий план развития торгово-экономических отношений по конкретным проектам производственной кооперации: в промышленности, машиностроении, авиа- и судостроении, ТЭК и аграрном комплексе, в космической сфере, в транспортной сфере и туризме», - сказал Азаров.

Напомним, что 14 января пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, ссылаясь на информацию правительственного уполномоченного по вопросам сотрудничества с РФ, СНГ, ЕврАзЭс и другими региональными объединениями Валерия Мунтияна, сообщила, что Украина может получать до 8 млрд. долл. США в год российских инвестиций на реализацию 23-х проектов в приоритетных отраслях экономики, одобренных в рамках Межгосударственной программы инновационного развития сотрудничества стран - участниц Содружества независимых государств (СНГ) на период до 2020 года.

«Хочу сказать, что речь идет о 23-х основных проектах в базовых отраслях экономики, прежде всего, - в авиастроении, двигателестроении, атомной энергетике, космической отрасли, судостроении, транспортной сфере, сельскохозяйственном машиностроении, модернизации газотранспортной системы, связи. Они уже согласованы, их общий объем (по предварительной оценке) составляет около 56,4 млрд. долл. США», - сообщил Мунтиян.

Он отметил, что к реализации некоторых проектов, по которым уже полностью готова документация и проведены все необходимые переговоры, приступят уже в нынешнем году.

Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств СНГ на период до 2020 года была принята 18 октября 2011 года на заседании Совета глав правительств Содружества.

Координационный центр по вопросам выполнения межгоспрограммы в правительстве Украины возглавил вице-премьер-министр Константин Грищенко.

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