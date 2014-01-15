Украина поднялась на шесть позиций в рейтинге экономической свободы, но остается последней в Европе

Во всемирном Индексе экономической свободы Украина за последний год поднялась на шесть позиций - до 155 места, но продолжает оставаться на последнем месте среди четырех десятков европейских стран.

Как говорится в составленном американской газетой Wall Street Journal и исследовательским центром Heritage Foundation Индексе экономической свободы, Украина по итогам прошлого года набрала 49,3 балла из 100 возможных, что на 3,0 балла лучше показателя предыдущего года.

Этот результат относит Украину к группе стран, где подавляются экономические свободы.

Средний показатель экономической свободы в мире составляет по итогам прошлого года 60,3 балла.

Wall Street Journal и Heritage Foundation в очередной раз признали самой свободной экономикой мира Гонконг (90,1 балла), а за ним следуют - Сингапур, Австралия, Швейцария, Новая Зеландия, Канада, Чили, Маврикий, Ирландия и Дания.

Соседи Украины расположились следующим образом: Польша - 50 место (67,0 баллов), Венгрия - 51 место (67,0 баллов), Словакия - 57 место (66,4 балла), Россия - 140 место (51,9 баллов), Беларусь - 150 место (50,1 балла).

Аналитики Индекса, рассчитываемого с 1995 года, оценили экономическую свободу в 178 странах мира по десяти показателям: права собственности, свобода от коррупции, фискальная свобода, государственные расходы, свобода предпринимательства, свобода труда, монетарная свобода, свобода торговли, свобода инвестиций, финансовая свобода.

Украина получила крайне низкие показатели по показателям свободы инвестиций, свободы от коррупции и финансовой свободы и свободы прав собственности.

Последнюю строчку рейтинга занимает Северная Корея (1,0 балл), предпоследнюю - Куба (28,7 балла).