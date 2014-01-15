Обслуживание госдолга Украины за три года выросло в 4,6 раза - эксперт

Стоимость обслуживания государственного долга Украины за последние три года выросла в 4,6 раза - до 4,6 млрд долл. в 2013 году с 1 млрд долл. в 2010 году, сообщил журналистам во время пресс-конференции в Киеве директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

“Если мы возьмем показатель обслуживания долга на 1 января 2010 года, когда появилась новая команда власти, то на протяжении этого года необходимо было заплатить 1 млрд долл. долга, имеется в виду проценты по долгу и части долга, чтобы рассчитаться с телом долга. На 1 октября 2013 года этот показатель составил 4,6 млрд долл. Обслуживание долга выросло в 4,6 раза”, - сказал эксперт.

По словам Бураковского, привлеченные средства направляются на погашение старых долгов и на погашение завышенных затрат бюджета.

“Мы имеем механизм, который не является безопасным ни с точки зрения политики, ни экономики”, - считает он.

По мнению эксперта, большое опасение вызывает так же то, что долг Украины с каждым годом становится более краткосрочным.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за ноябрь 2013 года снизилась на 94 млн долл., или на 0,14% - до 68,743 млрд долл. (549,463 млрд грн).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года ранее составлял 483 млрд грн (30-31% ВВП), 19 декабря Верховная Рада Украины внесла изменения в закон и повысила этот предельный уровень на 19,396 млрд грн. Законопроект о госбюджете Украины на 2014 год, предусматривает госдолг на уровне 35% от ВВП.