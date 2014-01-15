Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины на уровне 2%

Всемирный банк сохранил октябрьский прогноз роста экономики Украины в 2014 году на уровне 2%, но ухудшил оценку роста экономики страны в 2013 году до «минус» 1,1% с ранее планировавшегося «нулевого» роста.

Об этом говорится в исследовании банка («Глобальные экономические перспективы» (Global economic perspectives)), опубликованном на сайте ВБ.

Этот прогноз соответствуют так называемому пессимистическому сценарию развития экономики Украины, оговоренному экспертами банка в октябре 2013 года. Тогда, в октябре, Всемирный банк рассматривал два сценария экономического развития Украины. Первый сценарий - «отложенная коррекция» - предполагал улучшение ситуации в мире при неизменной ситуации в Украине. Второй - безотлагательное внедрение структурных реформ, в том числе повышение тарифов на газ для населения, при одновременной оптимизации системы адресной помощи малообеспеченным гражданам, а также введение гибкого валютного курса и повышение инвестиционной привлекательности страны.

По первому сценарию Всемирный банк прогнозировал рост ВВП на 2% в 2014 г., спад ВВП на 1% в 2015 г. и нулевой рост ВВП в 2016 году. Также в рамках этого сценария Всемирный банк предполагал инфляцию на уровне 2% в 2014 г., 11% в 2015 г. и 7% в 2016 году. Дефицит платежного баланса оценивался в 9% ВВП в 2014 г., 5,5% в 2015 г. и 4,2% в 2016 г. Дефицит госбюджета - 4,4% ВВП в 2014 г., 3,2% в 2015 г. и 2,4% в 2016 году. Внешний долг, по прогнозам Банка, должен достичь 68,1% ВВП в 2014 г., 77,5% в 2015 г. и 75,2% в 2016 г.

По второму сценарию Всемирный банк прогнозировал рост ВВП на 1,5% в 2014 г., на 3% в 2015 г. и 4% в 2016 году. Также, в рамках этого сценария, Всемирный банк предполагал инфляцию на уровне 12% в 2014 г., 6,6% в 2015 г. и 4% в 2016 году. Дефицит платежного баланса по прогнозу в рамках сценария составлял бы 5,4% ВВП в 2014 г., 4,5% в 2015 г. и 3,1% в 2016 г. Дефицит госбюджета прогнозировался на уровне 2,5% ВВП в 2014 г., 2% в 2015 г. и 1,7% в 2016 году. Внешний долг, по прогнозам банка, должен был достичь 76,8% ВВП в 2014 г., 75,8% в 2015 г. и 73,7% в 2016 г.

Кроме того, в своем нынешнем исследовании Всемирный банк поместил Украину в число стран, подверженных наиболее острому риску ухудшения торговых позиций и возможному оттоку капитала.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2013 года Украина улучшила свои позиции в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса (Doing business - 2014) сразу на 25 пунктов – до 112 места. По итогам аналогичного рейтинга в 2013 году Украина занимала 137 место. При этом эксперты ВБ отмечали, что наша страна имеет большой нереализованный потенциал, в том числе треть мирового чернозема, выгодное географическое расположение, достаточно большой внутренний рынок и вполне развитую инфраструктуру, и индустриальную базу. В то же время, по мнению экспертов, несмотря на то, что Украина внедрила больше реформ, чем любая другая страна в мире, надо сделать значительно больше.

В январе 2014 года эксперты ВБ обратили внимание властей страны на необходимость срочных преобразований, в первую очередь в частном секторе, включающих усовершенствование регуляторной политики, сокращение неэффективных проверок, введение реальных механизмов борьбы с коррупцией и предоставлении доступа к финансовым ресурсам, поскольку эти факторы являются основными проблемами на пути развития частного сектора, включая малый и средний бизнес.

При этом директор представительства ВБ в Беларуси, Молдове и Украине Чимяо Фан отмечал, что большинство рекомендаций банка – не новость и не сюрприз для Украины. По мнению Фана, Украина сегодня демонстрирует крайне слабый рост экономики, который объясняется крайне слабым ростом частного сектора. А слабый рост частного сектора объясняется недостаточно развитым инвестиционным климатом, который включает в себя проблемы в регуляторной политике, недостаточном доступе к финансовым ресурсам и общую олигархическую структуру экономики.