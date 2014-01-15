Янукович поручил улучшить инвестиционный климат в Украине

Президент Украины Виктор Янукович по результатам очередного заседания Совета отечественных и иностранных инвесторов подписал поручение, подготовленное совместно Кабинетом министров и Координационным центром по проведению экономических реформ, с учетом дополнительных предложений членов Совета, поступивших в Администрацию главы государства.

Об этом сообщил советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений, исполнительный секретарь Совета Андрей Гончарук, проинформировали УНИАН в пресс-службе главы государства.

По его словам, документ призван способствовать дальнейшему совершенствованию государственных механизмов с целью улучшения инвестиционного климата в Украине и привлечения как можно большего объема иностранных инвестиций в экономику нашего государства.

Реализация указанного поручения будет обеспечиваться ответственными исполнителями во взаимодействии со специалистами тематических рабочих групп Совета («Банковские и финансовые услуги», «Высокие технологии и электронное управление», «Энергетика», «Интеллектуальная собственность», «Промышленное производство и развитие инфраструктуры», «Сельское хозяйство»).

«Секретариат Совета будет осуществлять постоянный мониторинг этого процесса», - заверил Гончарук.

«Успешная имплементация поручения будет способствовать ускорению проведения экономических реформ в банковской и энергетической отраслях; решению неотложных проблемных вопросов, сдерживающих эффективное развитие экономики Украины, в частности в сфере земельных и имущественных правоотношений», - отметил он.

Как напомнили в пресс-службе, в заседании Совета, которое состоялось 5 ноября 2013 года, приняли участие 22 члена (Президент Украины, исполнительный секретарь, 5 отечественных и 15 иностранных инвесторов), а также 8 полномочных представителей членов Совета.