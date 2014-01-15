Сервис «Пульс» за год обработал почти 1,2 тыс. обращений налогоплательщиков Киева

Антикоррупционный сервис Министерства доходов и сборов «Пульс» в 2013 году обработал 1181 обращений столичных налогоплательщиков, большинство из которых касаются вопросов предоставления отчетности и регистрации налоговых накладных, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Миндоходов в Киеве.

"По результатам работы интерактивного сервиса «Пульс» Главным управлением Миндоходов в Киеве и его территориальными органами в 2013 году получено и обработано 1181 обращений граждан и субъектов предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, наибольшее количество обращений касается вопросов по представлению отчетности и регистрации налоговых накладных - 489 обращений, а также вопросов работы органов Миндоходов в Киеве - 428 обращений.

Согласно сообщению, среди территориальных органов столичного управления Миндоходов наибольшее количество обращений поступило в государственные налоговые инспекции в Шевченковском, Печерском и Соломенском районах.

При этом в ведомстве отметили, что обращения по вопросам коррупционных действий работников Миндоходов столицы составили менее 1%.

Как сообщал УНИАН, сервис «Пульс» был запущен в январе 2012 года. Он создан для оперативного реагирования на жалобы и обращения граждан и субъектов хозяйствования по некорректному отношению, превышению полномочий или некачественному обслуживанию работниками Миндоходов.