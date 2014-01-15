Приближенные к правительству бизнес-группы могут получить до 188 млрд грн из бюджета - директор центра “Открытое общество” Сикора

Приближенные к правительству бизнес-группы могут получить из госбюджета на 2014 год до 188 млрд грн, которые могут направить на собственные цели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор украинского аналитического центра “Открытое общество” Иван Сикора.

“По нашим оценкам, 170-188 млрд грн, или 21-24 млрд долл. - это те деньги, которые могут не попасть в бюджет. Мы просили 10-15 млрд внешних заимствований, а на самом деле эти деньги можно было бы легко аккумулировать из бюджета Украины, в случае проведения эффективной политики и отхода от политики, ориентированной на получение ренты со стороны заинтересованных групп”, - сказал Сикора, подчеркнув, что бюджет на 2014 год построен исключительно в интересах крупных компаний и монополий, приближенных к власти.

В частности, по словам Сикоры, непрозрачная и неконкурентная система государственных закупок с использованием в качестве “прокладок” коммунальных и госучреждений, может привести к потерям из бюджета при осуществлении закупок за бюджетные средства более чем 100 млрд грн.

“Это почти 12,5 млрд долл. США, если брать за основу 30% “откатов”. А это уже одна четвертая расходной части бюджета. На уровне бюджета Киева - это более 0,5 млрд долл.”, - отметил Сикора.

По данным эксперта, порядка 5-7 млрд грн не попадают в бюджет из-за контрабанды нефтепродуктов. “По оценкам экспертов, 25-33% - это нефтепродукты, которые взялись на рынке непонятно откуда. Исследования показали, что это контрабанда, с которой не был заплачен акциз на импорт”, - сказал Сикора.

Эксперт также отметил, что порядка 25 млрд грн может не попасть в бюджет из-за разницы в цене газа украинской добычи и импортного. По его словам, на сегодняшний день “идет игра за то, чтобы получать более дешевый газ”.

Кроме того, Сикора сообщил, что возврат НДС влечет за собой потери для бизнеса из бюджета на 2014 порядка 24-40 млрд грн.

По словам эксперта, в бюджете на текущий год предусмотрена поддержка угольной отрасли в размере 13,3 млрд грн. При этом бюджетная поддержка данной отрасли растет с 2009, что привело к тому, что себестоимость добычи угля превышает рыночную цену на угольную продукцию.

“Учитывая опыт предыдущих годов, запланированная сумма - 13,3 млрд грн - может увеличится на 70%, или даже на 100% в течении 2014 года, при этом в бюджете может не хватить средств на ее выплату”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 19 декабря 2013 года представил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о госбюджете Украины на 2014 год, согласно которому прогнозируется инфляция на уровне 4,3%, рост ВВП на 3%, дефицит на уровне 59,5 млрд грн и госдолг на уровне 35% от ВВП.

Рассмотрение проекта закона с предложениями бюджетного комитета ВР и принятие его в целом запланировано на 16 января 2014 года. При этом депутаты от оппозиции блокируют работу парламента, не давая рассмотреть проект госбюджета.

В то же время, депутаты от Партии регионов допускают, что принятие проекта бюджета на 2014 год может пройти без обсуждения в случае, если работа парламента будет и далее заблокирована.

Эксперты и оппозиционные народные депутаты заявляют, что проект госбюджета на 2014 год нельзя назвать ни бюджетом развития, ни социальным. Народный депутат Украины, член бюджетного комитета, экс-глава Госказначейства Украины Татьяна Слюз считает, что проект госбюджета является бюджетом долговой политики, не предусматривающий развитие экономики и повышения социальных стандартов.