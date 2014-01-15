Скрытый дефицит местных бюджетов в 2014 году составит 20 млрд грн - эксперт

В проекте государственного бюджета на 2014 год заложен скрытый дефицит местных бюджетов на уровне 17-20 млрд грн, сообщил журналистам во время пресс-конференции в Киеве эксперт по вопросам бюджетного законодательства Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

“Как и в прошлом году, в бюджет заложен очень большой скрытый дефицит местных бюджетов на уровне от 17 до 20 млрд грн”, - сказал он.

По мнению Слобожана, дефицит местных бюджетов отразится на выплатах зарплат работникам бюджетной сферы, и это приведет к повторению ситуации 2013 года, когда в регионах массово задерживались выплаты.

“В этом году деньги поступали в местные бюджеты 30-31 декабря. Хотя в начале 2013 года мы в официальных обращениях говорили, что такая ситуация приведет к усилению социального напряжения. В этом году аналогичная ситуация”, - сказал он.

По словам эксперта, в соответствии с проектом бюджета 2014 года повышается уровень зависимости местного самоуправления от трансфертов со стороны госбюджета, что приводит к бюджетной централизации, когда финансовые ресурсы аккумулируются на центральном уровне.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 19 декабря 2013 года представил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о госбюджете Украины на 2014 год. Рассмотрение проекта закона с предложениями бюджетного комитета ВР и принятие его в целом запланировано на 16 января 2014 года. При этом депутаты от оппозиции блокируют работу парламента, не давая рассмотреть проект госбюджета.

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что в ближайшие 10-15 лет в Украине невозможно будет отказаться от централизованной подготовки региональных бюджетов, хотя децентрализация необходима.