Объем внешней торговли стран Таможенного союза снизился на 0,7%

Объем внешней торговли государств-членов Таможенного союза с третьими странами в январе-ноябре 2013 года сократился на 5,7 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 844,6 млрд долларов. Об этом говорится в материалах Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), пишет ИТАР-ТАСС.

При этом экспорт в третьи страны в январе-ноябре 2013 года составил 531,9 млрд долларов, импорт из третьих стран - 312,7 млрд долларов. Стоимостной объем экспорта товаров уменьшился на 1,7% или на 9,2 млрд долларов, импорта - вырос на 1,1% или на 3,5 млрд долларов. В январе-ноябре 2013 года сложилось положительное сальдо внешней торговли товарами в размере 219,2 млрд долларов (231,9 млрд долларов в январе-ноябре 2012 года).

Экспорт России за указанный период в третьи страны составил 443,1 млрд долларов, импорт - 267,1 млрд долларов, положительное сальдо внешнеторгового баланса оказалось на уровне 176,0 млрд долларов. В Белоруссии экспорт упал на 33,8% - до 17,9 млрд долларов, импорт - вырос на 7,5% - до 18,2 млрд долларов, сальдо оказалось отрицательным - 0,3 млрд долларов. В Казахстане экспорт сократился на 3,8% до 70,9 млрд долларов, импорт - вырос на 5% - до 27,4 млрд долларов, положительное сальдо составило 43,5 млрд долларов.

Объемы взаимной торговли государств-членов Таможенного союза в январе-ноябре 2013 году снизились на 5,9% и составили 58,2 млрд долларов. В ЕЭК пояснили, что снижение объема взаимной торговли обусловлено существенным сокращением поставок нефтепродуктов из России в Белоруссию. Без учета топливно-энергетических товаров объем взаимной торговли увеличился на 0,7%.