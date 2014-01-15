Штраф за необорудованный модемом кассовый аппарат составит от 170 до 1020 грн

Размер штрафа, который в соответствие с положениями Налогового кодекса может быть наложен на субъект предпринимательства за отсутствие специально оборудованных кассовых аппаратов, способных в электронном виде передавать данные расчетных кассовых лент, составит от 170 грн до 1020 грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

Ранее Миндоходов заявляло, что в целом по стране по состоянию на середину декабря 2013 года собственники порядка 214 тыс. единиц действующей кассовой техники в Украине, что составляет 90% от общего числа используемых аппаратов, уже пересылали данные расчетных операций в Единую систему сбора и хранения данных регистраторов расчетных операций Министерства доходов и сборов Украины.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине вступили в силу законодательные нормы о дистанционном мониторинге кассовых операций, который предусматривают внедрение системы электронной кассовой отчетности.

10 января 2013 года Кабинет министров Украины потребовал оборудовать кассовые аппараты модулями безопасности, разработанными Национальным банком, для предупреждения искажения или уничтожения данных о проведенных расчетных операциях. Соответствующие изменения Кабмин утвердил постановлением №6 от 9 января 2013 г.

Одновременно с 1 января 2013 года вступила в силу норма о переходном периоде для предпринимателей, отведенном специально для того, чтобы дать им возможность оборудовать кассовые аппараты необходимыми устройствами. Переходный период должен был закончиться 1 июля 2013 года.

Вместе с тем, ряд народных депутатов – представителей всех фракций парламента выступили с предложением продолжить процесс оборудования кассовых аппаратов, но отсрочить наступление ответственности за необорудованные кассовые аппараты. Такое решение было принято парламентом и поддержано Президентом Украины.

В июле 2013 года Министерство доходов и сборов Украины утвердило реестр регистраторов расчетных операций и определило 53 модели кассовой техники, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей передачу контрольно-отчетной информации в органы доходов и сборов.