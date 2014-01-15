Янукович требует скорейшего принятия бюджета

Президент Украины Виктор Янукович считает, что правительство должно наладить работу с парламентом для скорейшего принятия государственного бюджета на 2014 год.

Об этом глава государства сказал во время встречи с премьер-министром Николаем Азаровым, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Я считаю, что вам нужно работать с парламентом, чтобы завтра бюджет был принят. Если он не будет принят - вы знаете, какие последствия. Это сокращение заработных плат, прежде всего, доплат, какие мы планировали уже с января этого года», - сказал Янукович. Президент выразил убеждение, что этого допускать нельзя.

По словам главы государства, на этот год запланирован рост экономики, увеличение инвестиций, повышение социальных выплат, заработных плат, пенсий. «Очень важно, чтобы народные депутаты поняли ответственность перед избирателями», - сказал Янукович, обратив внимание на важность своевременного финансирования социальных выплат, зарплат, пенсий в январе.

Он напомнил, что всегда накануне голосования за бюджет правительственные чиновники встречались с фракциями, выслушивали замечания, предложения, вносились коррективы в бюджет. Глава государства подчеркнул необходимость проведения таких встреч правительства с парламентскими фракциями.

«Безусловно, нужно говорить с оппозицией. Нужно уже выходить из этого тупика», - сказал Президент.

Янукович отдельно подчеркнул, что таким выходом могут быть переговоры правительства с оппозицией при участии парламентского большинства.

Во время встречи с премьер-министром глава государства напомнил, что лидеры оппозиционных фракций предложили председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку создать рабочую группу по этому вопросу. Президент подчеркнул важность эффективной работы этой группы и предостерег от политизации и популизма.

По убеждению главы государства, парламент должен вернуться к решению социальных вопросов.

«Принципиальной является моя позиция в подведении итогов за 2013 год. Нам не нужно скрывать любые наши недостатки. Нам нужна справедливая, объективная дискуссия, что нам не удалось сделать, почему и кто за этим стоит. Я имею в виду и министров, и руководителей из регионов», - прибавил Президент.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 января, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что бюджет подготовлен и завтра его можно принимать в целом.

В то же время, депутаты от оппозиции блокируют работу ВР, требуя, в частности, отставки главы МВД Украины Виталия Захарченко, расформирования спецподразделения "Беркут", отчета в Верховной Раде генерального прокурора Виктора Пшонки по поводу закона об амнистии участников массовых акций, который не работает.

В свою очередь, Ефремов не исключил возможность выездного заседания ВР из-за создания оппозицией “нестерпимых условий” работы.

“Если наши коллеги (от оппозиции - УНИАН) создадут какие-то нестерпимые условия работы в сессионном зале, тогда мы будем принимать какие-то решения. Но пока никаких других форматов проведения нашей работы вне сессионного зала мы на данный момент не рассматривали”, - сказал Ефремов.