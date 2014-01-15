Российские министры призывают к экономическим реформам

Министры экономического блока правительства дружно выступили против смягчения денежно-кредитной и бюджетной политики ради стимулирования экономического роста в РФ, тормозящего на фоне восстановления мировой экономики, и призвали к реформам, улучшению инвестклимата и пересмотру госрасходов, сообщает Reuters.

"Россия начиная с прошлого года вошла в противофазу с мировым развитием... Мы бывали в противофазе, когда был низкий мировой рост и высокий российский, но мы впервые в противофазе, когда мир демонстрирует темпы роста в районе 3,5 процентов, а мы в лучшем случае получим 2,5 процента в 2014-15 и, возможно, последующие годы. Это очень серьезный вызов", - сказал на Гайдаровском форуме министр экономического развития Алексей Улюкаев.

Осенью 2013 года Минэкономразвития снизило оценки развития экономики РФ до 2030 года, в соответствии с которыми средние темпы роста ВВП в ближайшие 17 лет не превысят 2,5 процента вместо планировавшихся ранее 4,0 процентов.

Однако ускорение роста с помощью денежно-кредитной политики не представляется решением проблемы, и гнаться за кратковременным положительным эффектом не имеет смысла; нужны реформы:

"Это было бы временным решением, за которым последовала бы разбалансировка основных институциональных и структурных процессов в экономике", - сказал Улюкаев.

"Денежно-кредитная политика никак не решает вопрос ускорения производительности труда, скорее, наоборот. В этих условиях, конечно, для России одним из вызовов являются структурные реформы, снижение инфляции и развитие длинных денег", - согласилась с ним первый зампред Центробанка Ксения Юдаева.

"Принципиальное решение - это меньшая зависимость от факторов нестабильности глобальной экономики и обеспечение роста на основе трансформации внутренних сбережений", - сказал Улюкаев.

По его мнению, долгосрочный рост должен быть основан на создании качественных институтов и комфортной среды для инвестиций, а также преодолении роста издержек.

"Если национальные сбережения аккумулируются в капиталопотоки из страны вовне и заканчиваются вложениями в иностранные активы - это свидетельство некачественной политики внутри страны, то, что мы не создаем для инвесторов нормальных условий", - сказал Улюкаев.

"Устойчивый долгосрочный рост, основанный на качественных институтах, комфортной среде для инвестиций, преодоление механизма роста издержек и снятие ограничений по предложению - это является главным вызовом. Должна быть постоянная практическая работа. Знаете, когда какая-то проблема, предлагают разные решения, говорят: "А вы поработать не пробовали?" Вот, может быть, попробовать поработать?!", отметил он.

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"Что нам сулит 2014 год? У нас есть как внутренние риски, так и внешние. С точки зрения бюджета, это амбициозные планы по темпам роста. Мы заложили в бюджет рост экономики на 3 процента, от выполнения будут зависеть и доходы бюджета", - сказал на форуме министр финансов Антон Силуанов.

Глава Минфина говорит, что риски заставят власти пересмотреть обязательства по расходам.

"Основной риск - ценовой: цены на нефть, газ. Есть риск снижения цены на нефть до уровня $90-80 за баррель, а это уже изменение параметров бюджета", - сказал Силуанов.

Бюджет-2014 верстался, исходя из цены на нефть $101 за баррель.

"Мы достигли пика ресурсных возможностей, вопрос в качественном пересмотре расходов и отказе от тех обязательств, которые мы напринимали в последние годы, а может быть, и десятилетие", - сказал Силуанов.

"Мы видим, что если сегодня доля нефтегазовых доходов в бюджете составляет 37 процентов ВВП, то в 2030 году эта цифра уменьшится почти на 6 процентов ВВП, и общий объем расходов тоже должен уменьшиться на этот объем. С одной стороны, это хорошо, потому что мы снижаем нашу зависимость от нефти и газа, сокращаем бюджетные риски, но с другой стороны, нам нужны ресурсы для инфраструктурных решений, для стимулирования роста, для малого бизнеса. Поэтому нам необходимо работать на улучшение сбора доходов - не путем увеличения налоговой нагрузки, а путем сокращения теневого сектора и получения дополнительных доходов от этой части экономики, которая не платит".

Силуанов также считает необходимым повысить возраст выхода на пенсию.

"Вопрос о пенсионном возрасте должен обсуждаться и его необходимо ставить. Без решения этого вопроса балансировка пенсионной системы не сможет быть осуществлена", - сказал Силуанов.