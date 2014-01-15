Темпы роста экономики Германии в замедлились в прошлом году

Рост ВВП Германии в 2013 году составил 0,4%, что является самым низким показателем со времени рецессии 2009 года.

Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене, передает ИТАР-ТАСС.

Данные оказались хуже среднего прогноза аналитиков, которые ожидали рост в размере 0,5%.

Таким образом, экономика ФРГ в прошлом году развивалась более медленными темпами, чем в 2012 году, когда рост ВВП составил 0,7%.

Экономическому подъему в 2013 году во многом способствовало увеличение потребительского спроса - объем потребительских расходов частных лиц увеличился на 0,9%, государственных расходов - на 1,1%.

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В то же время, уменьшился объем инвестиций в экономику страны, в частности, инвестиции компаний и государства в машиностроительную отрасль, приборо-и автомобилестроение внутри страны снизились на 2,2% по сравнению с прошлым годом.

В связи с неоднозначной внешнеэкономической ситуацией германский экспорт в 2013 году вырос лишь на 0,6%, импорт на 1,3%. Дефицит госбюджета составил 1,7 млрд евро, что соответствует 0,1% ВВП (в 2012 году был профицит на уровне 0,1% ВВП).

"По всей видимости, рост германской экономики тормозят сохраняющаяся во многих европейских странах рецессия и замедленные темпы развития мировой экономики", - отметил глава статведомства Родерих Эгелер.