Заседание Бюджетного комитета откладывается

Заседание бюджетного комитета Верховной Рады Украины, анонсированное сегодня на 16.00, откладывается, в то время как глава комитета Евгений Геллер проводит закрытое заседание с членами комитета — представителями от Партии регионов и первым заместителем министра финансов Украины Анатолием Мярковским, передает корреспондент УНИАН.

Присутствующим возле зала для проведения заседаний бюджетного комитета журналистам в 16.15, спустя 15 минут после предполагаемого начала заседания, сообщили, что заседание комитета откладывается на час, и посоветовали расходиться. Спустя час в кабинет Геллера проследовал первый замминистра финансов Мярковский, который от комментариев для прессы воздержался.

Геллер, выглянувший из своего кабинета, на вопрос корреспондента УНИАН о том, будет ли сегодня заседание бюджетного комитета и когда, не ответил. «Вы член бюджетного комитета?.. Журналист? Освещайте», - сказал он.

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Как прокомментировал народный депутат от партии «Батькивщина», член бюджетного комитета Александр Черноволенко, в кабинете Геллера проходит рассмотрение поправок к госбюджету от «регионалов», и в дальнейшем комитет утвердит проект очень быстро. «Идет заседание у главы комитета, какое-то закрытое, тайное, без оппозиционных депутатов, там деньги делят, наверное. Мы уже два часа ждем. Деньги делятся в закрытом режиме. А когда все придут, то за пять минут все проголосуют, и на этом все закончится», - сказал он.

По словам депутата, оппозиционные депутаты – члены бюджетного комитета не выясняли причину задержки начала заседания комитета. «Глава только в пять появился. Если вы думаете, что тут все открыто и гласно, то это не так, и такое не впервые. Так было и в прошлом, и в позапрошлом году. Процедура, когда наперед все делилось большинством, а потом быстро утверждалось без обсуждения или с минимальным обсуждением. Это типично для работы Верховной Рады после 2010 года», - сказал он, отметив, что до 2010 года над проектом госбюджета сидели день и ночь, работали месяцами и рассматривали все поправки.

Относительно предполагаемого начала заседания комитета Черноволенко отметил, что заседание может состояться и в 11 вечера, и в час ночи, поскольку нужно проголосовать, но повторил, что, вероятнее всего, само голосование будет быстрым.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 19 декабря 2013 года представил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о госбюджете Украины на 2014 год. Рассмотрение проекта закона с предложениями бюджетного комитета ВР и принятие его в целом запланировано на 16 января 2014 года. При этом депутаты от оппозиции блокируют работу парламента, не давая рассмотреть проект госбюджета.

Сегодня, 15 января, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что бюджет подготовлен и завтра его можно принимать в целом. Он не исключил возможностит выездного заседания ВР из-за создания оппозицией “нестерпимых условий” работы.

Согласно действующему законодательству, проект госбюджета до подачи его на утверждение Верховной Рады должен быть одобрен бюджетным комитетом. Решения бюджетного комитета принимаются путем голосования, при этом большинство членов комитета – депутаты от Партии регионов.