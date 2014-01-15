Чистая прибыль Bank of America за год выросла в 3,6 раза

Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на держателей обыкновенных акций, по итогам 2013 года составила примерно 10,1 миллиарда долларов, что в 3,6 раза больше показателя за 2012 год, сообщает Прайм со ссылкой на пресс-релиз банка.

В пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль составила 0,9 доллара против 0,25 доллара в 2012 году. Выручка банка в прошлом году составила 88,9 миллиарда долларов, что на 6,7% больше показателя за предыдущий год,

За четвертый квартал чистая прибыль BofA составила 3,18 миллиарда долларов, что в 8,6 раза больше показателя за октябрь-декабрь 2012 года. Прибыль на одну обыкновенную акцию составила 0,29 доллара против 0,03 доллара годом ранее. Аналитики ожидали, что показатель составит 0,26 доллара. Выручка за четвертый квартал составила 21,5 миллиарда долларов, что на 15% больше прошлогоднего показателя.

Показатель ключевого капитала кредитной организации (Tier 1) вырос за год до 11,19% с 11,06% по состоянию на 31 декабря 2012 года.

"Мы рады, что наш ключевой бизнес продолжает демонстрировать хорошие результаты", — сказал гендиректор BofA Брайан Мойнихэн.

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Bank of America Corp., основанный в 1904 году, является многопрофильным финансовым институтом, обслуживающим клиентов более чем в 150 странах. Общее количество отделений банка в мире составляет порядка шести тысяч, а штат насчитывает более 170 тысяч сотрудников. BofA входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами - Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo.