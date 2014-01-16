Парламентский комитет одобрил проект госбюджета
08:30, 16 января 2014Финансы
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В среду вечером завершилось заседание бюджетного комитета Верховной Рады, во время которого приняли проект Госбюджета на 2014 год для рассмотрения на заседании парламента в четверг.
Об этом сообщила помощница народного депутата от "Удара" Павла Ризаненко Светлана Русин, пишет Украинская правда.
"Только что закончилось заседание бюджетного комитета, очень оперативно обсудили между собой бюджет-2014, приняли проект к рассмотрению на завтрашнее заседание с результатом: 23 - "за", 9 - против", - рассказала она.
Как известно, заседание Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета началось в 21:40, хотя планировалось на 16:00.
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