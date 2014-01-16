Парламентский комитет одобрил проект госбюджета

В среду вечером завершилось заседание бюджетного комитета Верховной Рады, во время которого приняли проект Госбюджета на 2014 год для рассмотрения на заседании парламента в четверг.

Об этом сообщила помощница народного депутата от "Удара" Павла Ризаненко Светлана Русин, пишет Украинская правда.

"Только что закончилось заседание бюджетного комитета, очень оперативно обсудили между собой бюджет-2014, приняли проект к рассмотрению на завтрашнее заседание с результатом: 23 - "за", 9 - против", - рассказала она.

Как известно, заседание Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета началось в 21:40, хотя планировалось на 16:00.