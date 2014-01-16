В группу крупных банков Украины вошли пять новых

В группу крупных банков с 2014 года вошли «Фидобанк», «Златобанк», «Пивденкомбанк», "Всеукраинский банк развития" и "Укринбанк", из группы крупных в группу средних выбыли "Правэкс-Банк" и "Банк 3/4", сообщила пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

Согласно сообщению, комиссия по вопросам надзора и регулирования деятельности банков Национального банка Украины решением № 975 от 20 декабря 2013 года с 2014 года увеличила требования к размеру активов для первой и второй группы банков на 1 млрд грн. К первой группе, согласно новым требованиям, относятся банки, чьи активы превышают 21 млрд грн, ко второй группе - банки, чьи активы превышают 6 млрд грн. Предельные границы в третьей и четвертой группах остались без изменений.

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По результатам деятельности банков в 2013 году и перераспределения банков по группам, в первой группе тройка лидеров ("ПриватБанк", "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк") осталась без изменений, "Дельта Банк" с 8 позиции в 2013 году поднялся до 4, "Сбербанк России" поднялся с 13 на 9 место, на одну позицию поднялись "Первый украинский международный банк" и "Надра".

В то же время, по одной позиции потеряли "Райффайзен банк Аваль", "Проминвестбанк" и "Укрсоцбанк Unicreditbank", "ВТБ Банк" опустился с 7 на 12 место, "Укрсиббанк" - с 11 на 13 позицию, а остальные ("Альфа-Банк", "Финансы и Кредит" и "Укргазбанк" сохранили свои позиции - они, соответственно, 10, 14 и 15.

По мнению экспертов ассоциации, несмотря на стремительное укрепление некоторых банков и увеличение их общего количества, финансово-кредитным учреждениям необходимо наращивать капитализацию и бороться за качество своих активов, оздоравливать кредитные портфели, а также искать дополнительные источники получения прибыли от активных операций, при этом придерживаясь взвешенной кредитной политики.

Справка УНИАН. На 1 декабря 2013 года 183 банка включены в государственный реестр банков Украины, из них 181 банк имеет государственную лицензию, в т.ч. 50 банков — с иностранным капиталом. С начала года Нацбанк зарегистрировал 7 новых банков: «Банк Юнисон», «Госзембанк», «Банк Михайловский», «Банк Авангард», «Банк Портал», «Инвестиционно-трастовый банк» и банк «Гефест», а также Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках приобрел статус банка, получив банковскую лицензию на право предоставления банковских услуг.