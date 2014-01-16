Правительство Литвы одобрило законопроект о введении евро

Правительство Литвы на заседании одобрило законопроект о введении в стране евро.

Об этом сообщается в пресс-релизе кабинета министров Литвы.

Теперь закон должен быть одобрен сеймом во время весенней сессии.

Министерство финансов рассчитывает, что евро будет введен в стране с 1 января 2015 года.

С 1 января 2014 года европейскую валюту ввела в обращение Латвия.

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Документ представлен также Европейскому Центробанку. Сейм Литвы будет окончательно утверждать закон с учетом дополнений и рекомендаций.

Закон предусматривает подготовку к введению евро, обмен литов на евро, порядок изъятия из обращения национальной валюты, регламентирует иные практические аспекты введения общей европейской валюты.

После принятия документа, Литва последней из прибалтийских стран перейдет на евро. Первой европейскую валюту ввела Эстония в 2011 году.

Справка УНИАН. В настоящее время в еврозону входят 18 стран – членов ЕС. Польша, Чехия, Венгрия, Румыния и Болгария, входящие в ЕС, пока не перешли на евро.