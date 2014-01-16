США призывают Украину восстановить активные переговоры с МВФ

Вашингтон. Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что МВФ и Украина должны возобновить активные переговоры о предоставлении Киеву кредита stand-by в размере 15 миллиардов долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Нуланд заявила на слушаниях относительно политического кризиса в Украине в комитете по иностранной политике Сената США.

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"МВФ предлагает Украине доказанную опытом - возможно нелегкую - долговременную диету, чтобы Украина могла вернуться к хорошему здоровью. Это потребует работы и жертвенности. Но вознаграждение будет большим... Мы призываем Украину возобновить консультации с Международным валютным фондом сейчас», - сказала Нуланд на сенатском комитете.

Она также объяснила, почему раньше МВФ не выделил кредит Украине, когда Киев принимал решение относительно подписания Соглашения об ассоциации с ЕС осенью прошлого года, сказав: "Консультации с МВФ были, но не такие интенсивные, чтобы МВФ мог решить по кредиту. Реформы, которые требует МВФ, вместе с ассоциацией с ЕС должны идти рядом, но это не то, что думали украинцы".

Напомним, Украина и МВФ уже несколько лет ведут переговоры о 15-миллиардном долларовом кредите. В то же время, Киев принял предложение России о кредите на такую же сумму путем выпуска евробондов.

МВФ ожидает от Украины повышения цен на газ для населения, замораживания заработной платы и решения вопроса относительно курса гривни.