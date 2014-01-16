Экономика США продолжает умеренный рост - "Бежевая книга" ФРС

Экономика США продолжала расти умеренными темпами с конца ноября до конца 2013 года, при этом некоторые регионы страны ожидают ускорения роста, сообщил Центробанк США в среду, передает Reuters.

Две трети из 12 округов сообщили о повышении найма, говорится в Бежевой книге ФРС, сборнике информации о деловой активности, полученной из всех регионов страны.

"Экономический прогноз положителен в большинстве округов, при этом в некоторых докладах говорится об ожидании "того же самого в большем объеме", а кто-то надеется на ускорение роста", - сказано в документе.

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Информация, собранная ФРБ Бостона по состоянию на 6 января, в целом соответствует экономическим данным, согласно которым экономика укреплялась в конце прошлого года.

Сообщения о повышении найма подтверждают мнение, что резкое замедление роста занятости в декабре стало результатом холодной погоды, охватившей некоторые регионы страны в течение отчетного месяца.

ФРС также сообщила, что ситуация на рынке недвижимости продолжает улучшаться, однако отметила, что в некоторых округах продажи домов или строительство жилья замедлились или сократились в последние месяцы.