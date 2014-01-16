Арбузов и Колобов появились в Верховной Раде

На заседание Верховной Рады Украины прибыли первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, министр финансов Юрий Колобов, первый заместитель министра финансов Анатолий Мярковский, первый заместитель министра экономического развития и торговли Анатолий Максюта, а также глава бюджетного комитета Евгений Геллер. Как передает корреспондент УНИАН, чиновники заняли места в правительственной ложе. Читайте также: Янукович требует скорейшего принятия бюджета

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