Верховная Рада Украины приняла закон о бюджете на 2014 год

Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании приняла без обсуждения закон о госбюджете на 2014 год, за решение проголосовали 249 народных депутатов из 261 зарегистрированных в сессионном зале (при необходимом минимуме в 226 голосов).

Как передает корреспондент УНИАН, заседание парламента открыл с места в сессионном зале первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Игорь Калетник, и предложил главе бюджетного комитета Евгению Геллеру представить заключение комитета со своего места в правительственной ложе в связи с тем, что «парламент не может работать в нормальном режиме».

Глава бюджетного комитета Евгений Геллер представил заключение бюджетного комитета со своего места в правительственной ложе.

«Комитет принял решение предложить парламенту принять законопроект о госбюджете на 2014 год (№3000 от 19 декабря 2013 года - УНИАН) за основу и в целом как закон с учетом предложений комитета», - сказал он.

Читайте также: Экстренный бюджет предвыборного года

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 19 декабря 2013 года представил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о госбюджете Украины на 2014 год. Рассмотрение проекта закона с предложениями бюджетного комитета ВР и принятие его в целом было запланировано на 16 января 2014 года. При этом депутаты от оппозиции блокировали работу парламента, не давая рассмотреть проект госбюджета.

15 января лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что бюджет подготовлен, и 16 января его можно принимать в целом. Он не исключил возможности выездного заседания ВР из-за создания оппозицией “нестерпимых условий” работы.

Бюджетный комитет, согласно обнародованному на сайте парламента заключению от 16 января, принял решение предложить парламенту принять законопроект о госбюджете на 2014 год с учетом предложений комитета.