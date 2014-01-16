Всемирный банк может пересмотреть критерии рейтинга Doing Business

Всемирный банк рассматривает возможность пересмотра методики составления рейтинга Doing Business, оценивающего условия ведения бизнеса в странах мира. О готовящемся пересмотре критериев рейтинга на Гайдаровском форуме заявил глава департамента глобальных индикаторов и аналитики Всемирного банка Августо Лопес-Кларос, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Изменение методики составления рейтинга возможно. В частности, сейчас рейтинг ориентировав на оценку бизнес-среды в крупных городах, в России это Москва. Но в РФ и других крупных странах, например в Китае и в Индии, возможно расширение покрытия", - заявил Лопес-Кларос.

У рейтинга есть и другие минусы, признал представитель ВБ. "Например, одна из стран Европы имеет большие проблемы с сроками регистрации прав собственности, зато собственность там максимально защищена. Но защита собственности не включена в методику составления рейтинга. Или критерий подключения к электросетям. Теперь к нам приходят представители африканских стран, которые имеют проблемы не с подключением, а с перебоями питания", - добавил Лопес-Кларос. "И так далее, вероятно рейтинг следует дополнить рядом критериев", - заключил он.