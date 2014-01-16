Инфляция в еврозоне снизилась до 0,8%

Инфляция в странах еврозоны в декабре снизилась в годовом выражении. Показатель все еще остается ниже целевого уровня Европейского центрального банка, что поддерживает опасения относительно того, чтобы слабые темпы роста цен могут помешать справиться с долговыми проблемами, сообщают Вести.ru.

Статистическое агентство ЕС подтвердило предварительные оценки изменения цен, которые были опубликованы на прошлой неделе. По сравнению с ноябрем потребительские цены выросли на 0,3%, а по сравнению с декабрем 2012 г. они увеличились на 0,8%.

В ноябре годовые темпы инфляции составляли 0,9%, то есть показатель все еще остается ниже целевого уровня ЕЦБ в 2%.

Базовая инфляция, которая не учитывает изменение цен на продукты питания и энергоносители, снизилась до 0,7%, и это минимальный уровень с 2001 г.

Глава ЕЦБ Марио Драги ранее заявил, что регулятор будет действовать агрессивно, если инфляция снизится до опасно низкого уровня.

Также директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в среду предупредила о растущих рисках дефляции, что может оказаться негативным для экономического восстановления.