Депутаты повысили предельный уровень госдолга на 4,4 млрд грн

Бюджетный комитет предложил Верховной Раде Украины повысить ряд доходов и расходов государственного бюджета, а также повысить предельный уровень госдолга на 4,4 млрд грн - до 584,5 млрд грн, сообщается в заключении комитета от 16 января, размещенном на сайте парламента.

Согласно заключению, комитет 15 января рассмотрел проект закона о госбюджете №3000 и предложил уточнить отдельные показатели проекта госбюджета.

В частности, предусмотрены дополнительно расходы на надбавки за объем и качество работы медработникам, обеспечение питания учащихся 5-11 классов школ, обеспечение жильем льготных категорий граждан, меры по реабилитации инвалидов и меры по реабилитации детей с ДЦП, оснащение медоборудованием учреждений здравоохранения, оздоровление и отдых детей.

Также увеличены выплаты на ремонт и замену лифтового оборудования в жилых домах, реализацию программ наружного освещения улиц, господдержку развития хмелеводства, овощеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников и надзор за ним, погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу.

Комитет предлагает установить, что госгарантии в 2014 году могут предоставляться в пределах 50 млрд грн по решению Кабмина для уплаты по кредитам предприятий госсектора, в том числе Государственного агентства автомобильных дорог Украины, предприятий, образованных Аграрным фондом, а также под инвестпроект «Создание космического ракетного комплекса «Циклон-4». Эти предприятия освобождаются от обязательства предоставлять имущественное или другое обеспечение выполнения обязательств по предоставленным в 2014 году государственным гарантиям.

Предлагается внести еще ряд изменений в статьи доходов и расходов госбюджета с корректировкой итоговых показателей бюджета. По информации в заключении комитета, подробности приводятся в приложениях к нему, которые на сайте не обнародованы.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании приняла без обсуждения закон о госбюджете на 2014 год, за решение проголосовали 249 народных депутатов из 261 зарегистрированных в сессионном зале. Депутаты одобрили во втором чтении законопроект №3000 от 19 декабря 2013 года с предложениями бюджетного комитета от 16 января текущего года.

Кабинет министров 19 декабря 2013 года представил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о госбюджете Украины на 2014 год с доходами в 392,4 млрд грн, расходами - 451,9 млрд грн, дефицитом в 59,5 млрд грн, предельным объемом госдолга в 580,1 млрд грн и госгарантий в 50 млрд грн.