АКЦИЯ от Форекс-брокера ИнстаФорекс! Получи 500 гривен на торговый счет в ПОДАРОК!

ИнстаФорекс - максимум возможностей в Новом году!

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Став клиентом ИнстаФорекс в период с 01.12.2013 по 31.01.2014, вы получите лучшие торговые условия для работы на валютном рынке, высокое качество обслуживания и стартовый капитал — 500 гривен на торговый счет в ПОДАРОК!

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Каждый новый клиент компании ИнстаФорекс может получить приветственный бонус в размере 250%. Таким образом, ваш первоначальный депозит будет увеличен в два с половиной раза! Такого бонуса на рынке Форекс-брокеров еще не было!

Форекс-обучение

Узнать больше о принципах валютной торговли, получить навыки работы с компьютерной программой MetaTrader и научиться применять на практике основные методы рыночного анализа вы можете на семинарах и тренингах от компании ИнстаФорекс. Пройдите профессиональный курс обучения Форекс-трейдингу и станьте обладателем подарочных 1 600 гривен! Базовый бизнес-семинар в нашем офисе проводится абсолютно БЕСПЛАТНО. Тем, у кого нет времени посещать занятия в офисе, мы рады предложить онлайн-обучение на вебинарах. Эта современная форма обучения уже хорошо зарекомендовала себя и подтверждена на практике. Здесь каждый, независимо от возраста и уровня знаний, сможет повысить свое профессиональное мастерство либо овладеть основными навыками для первых шагов на валютной бирже. Преподаватели компании ИнстаФорекс – квалифицированные трейдеры с многолетним стажем работы на международном валютном рынке. Программы онлайн-семинаров разработаны с учетом различного уровня подготовки участников, поэтому будут полезны как начинающим, так и опытным трейдерам. В ИнстаФорекс у вас есть отличная возможность реализовывать свои цели и получать реальное удовольствие от торговли на Форекс.

Достигай успехов в Новом году вместе с ИнстаФорекс!

Узнать все подробности вы можете посетив офис компании ИнстаФорекс:

г. Киев, Оболонь, ул. Тимошенко, 21, корпус 9, офис 1

тел.: +38 (044) 36-222-34

www.instaforex.com