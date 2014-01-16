Госбюджет на 2014 год принят с дефицитом в 70 млрд грн

Государственный бюджет Украины на 2014 год принят Верховной Радой с показателями дефицита на уровне 70 млрд грн, или 3,6% ВВП, сообщили сегодня журналистам народные депутаты от Партии регионов.

Как сообщил народный депутат от Партии регионов Михаил Чечетов, накануне голосования за проект бюджета народные депутаты получили заключение бюджетного комитета и сравнительные таблицы с дополнениями. Собственно текст бюджета с корректировками депутатам не раздали. Однако, это не помешало депутатам от ПР изучить материалы. «Да, мы «пробежали» все и были готовы голосовать», - сказал он.

По словам депутата, ключевыми макропоказателями госбюджета должны стать рост ВВП в 3%, дефицит госбюджета в 3,6% ВВП и инфляция на уровне 4,7%. «Я бы не сказал, что бюджет может удовлетворить все «хотелки»... Бюджет также не идеальный с точки зрения ресурсов, но он прагматичный... темп роста ВВП составляет 3%... второй параметр - дефицит бюджета - 3,6%... третий параметр - инфляция - 4,7%», - сказал он.

Народный депутат от Партии регионов Виталий Хомутынник назвал показатели доходов, расходов и дефицита. «Доходы остались на уровне 500 млрд грн, расходы - 570 млрд грн, хотя да этого были 560 млрд. Дефицит составил порядка 70 млрд грн», - сказал он.

При этом депутат назвал «достижением» тот факт, что из проекта бюджета были исключены все изменения в налоговое законодательство. «Мы исключили налоговые нормы и приняли отдельным законом, пока только одну позицию, по льготе на импорт газа», - добавил Хомутынник.

По словам народного депутата от КПУ Оксаны Калетник, курс гривни в госбюджете закладывается на стабильном уровне в 8,4-8,5 грн за доллар.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании приняла без обсуждения закон о госбюджете на 2014 год, за решение проголосовали 249 народных депутатов из 261 зарегистрированных в сессионном зале. Депутаты одобрили во втором чтении законопроект №3000 от 19 декабря 2013 года с предложениями бюджетного комитета от 16 января текущего года.