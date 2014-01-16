Бюджет Киева за 2013 год недовыполнен более чем на 3 млрд грн - Голубченко

Бюджет Киева на 2013 год недовыполнен более чем на 3 млрд грн, а отчисления в государственный бюджет составили около 8 млрд грн.

Об этом в интервью УНИАН сообщил и.о. председателя Киевской горгосадминистрации Анатолий Голубченко.

“Там 3,5 - 3,2 млрд недовыполнения. Тут нужно смотреть по показателям, которые были заложены... Около 8 млрд у нас было изъятие, и такую цифру изъяли. И на этот год приблизительно то же самое”, - сказал Голубченко.

“К сожалению, половина налога с доходов с физлиц изымается из города уже несколько лет подряд. И это очень серьезно бьет по имиджевым проектам города, социальным”, - подчеркнул он.

При этом и.о. главы КГГА сказал, что пока не может озвучить подготовленые в КГГА проектные показатели бюджета столицы на текущий год, поскольку не известны окончательные показатели Киева в госбюджете (интервью проходило до принятия Верховной Радой госбюджета на 2014 год - УНИАН).

“То, что сегодня вынесено на рассмотрение народных депутатов, я не могу ничего сказать. Потому что почти всю ночь заседал, насколько я знаю, комитет бюджетный, и цифры последние мне неизвестны”, - отметил Голубченко.

По его словам, перед заседанием комитета ВР была надежда, что Киев сможет “сбалансировать бюджет в обязательных платежах”.

“На этот момент я не знаю, насколько это выполнено. Потому что я разговаривал с начальником Департамента финансов, он меня разочаровал и сказал, что почти ничего не включено (из предложений Киева по показателям столицы в госбюджет - УНИАН)”, - прокомментировал ситуацию Голубченко.

Справка УНИАН. Бюджет столицы на 2013 год был принят с доходной частью в размере 18,541 млрд грн и расходной – 18,243 млрд грн.