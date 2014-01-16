Доходность облигаций Испании снизилась до рекордного минимума

Затраты по займам для Испании упали до рекордно низкого уровня в ходе проведения аукциона по продаже трехлетних облигаций, пишут Вести.ru.

Министерство финансов Испании продало облигаций на 2,66 млрд евро со сроком погашения в 2017 г. Доходность составила 1,595%, и это самый низкий уровень с 2004 г., когда Bloomberg начало собирать такие данные.

Это свидетельствует о том, что четвертая по величине экономика еврозоны восстанавливается.

Испанское правительство также продало облигации на 1,81 млрд евро с погашением в 2026 г. и на 1,44 млрд евро с погашением в 2026 г. Общий объем размещенных облигаций составил 5,91 млрд евро при целевом диапазоне 4,5-5,5 млрд евро.

На вторичном рынке доходность 10-летних государственных облигаций снизилась на 1 базисных пункт до 3,75%.

Напомним, что с начала года на европейском долговом рынке наблюдается ралли благодаря удачному размещению долговых бумаг Ирландии. Именно этот фактор стал причиной резкого падения доходностей индикативных облигаций периферийных стран еврозоны, таких как Испания, Португалия и Греция.

Эксперты и участники рынка считают, что европейский долговой рынок в целом имеет неплохие шансы продолжать расти, а те провалы, которые может провоцировать ситуация в США, будут достаточно быстро выкупаться.

В IV квартале экономика Испании, судя по всему, выросла на 0,3% в квартальном выражении, тогда как в III квартале рост составил 0,1%.

По итогам III квартала Испания вышла из второй рецессии с 2008 г., так как иностранные инвесторы возвращаются на национальный рынок акций и облигаций. Улучшение ситуации в экономике позволит привлечь иностранных инвесторов в финансовый сектор страны.

Признаки экономического роста могут укрепить позиции премьер-министра Мариано Рахоя, так как он пытается убедить испанцев в необходимости реализации непопулярных мер, которые должны привести к укреплению экономики в долгосрочном периоде.

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