Всемирный банк советует России снизить налоги

Продвижение России в рейтинге Doing Business будет зависеть от того, сможет ли страна перенять прогрессивные практики других стран, заявил на пятом Гайдаровском экономическом форуме, проходящем в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, глава департамента глобальных индикаторов и аналитики Всемирного банка Аугусто Лопес-Кларос. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

В частности, речь идет о готовности к переходу от сравнительно высокой налоговой нагрузки к повышению качества администрирования.

В настоящее время совокупные налоги на бизнес в России превышают 50% доходов компаний. Он особо отметил высокие ставки «налога на рабочую силу».

«Следует смотреть на лучшие практики стран-конкурентов. Это практика «одного окна» в административных процедурах, применение систем регулирования, основанных на качественной оценке рисков, распространение информационных технологий и сокращение бумажного документооборота. А также движение к снижению налоговых ставок», — сказал Лопес-Кларос.

Он также упомянул, что ВБ рассматривает возможность пересмотра методики составления рейтинга Doing Business, оценивающего условия ведения бизнеса в странах мира. «Изменение методики составления рейтинга возможно. В частности, сейчас рейтинг ориентирован на оценку бизнес-среды в крупных городах, в России это Москва. Но в России, Китае и Индии возможно расширение покрытия», — заявил Лопес-Кларос.

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