Годовая инфляция в Германии ускорилась до 1,4%

Темпы инфляции в Германии в декабре, по окончательным данным, ускорились до 1,4% в годовом выражении с 1,3% в ноябре, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны, передает Прайм.

В месячном исчислении потребительские цены в крупнейшей экономике Европы возросли на 0,4%.

Таким образом, статистика полностью совпала с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и первоначальной оценкой.

Гармонизированный индекс потребительских цен, рассчитываемый для межъевропейских сопоставлений, по окончательной оценке, составил в декабре 1,2% в годовом исчислении и 0,5% - в месячном. Данные по гармонизированному индексу также совпали с прогнозами аналитиков и первоначальной оценкой.

Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) ежемесячно публикует данные по инфляции с последующим их уточнением. Индекс потребительских цен отражает динамику цен на товары и услуги, приобретенные домохозяйствами, включая оплату услуг аренды, затраты на продукты питания, одежду и покупку автомобилей, а также расходы на услуги парикмахера, химчистку и ремонтные работы. Для отслеживания инфляции в масштабах еврозоны и ЕС используется гармонизированный индекс потребительских цен.

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